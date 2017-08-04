Луганский завод «Сантехдеталь» восстановил производство

Луганск, , 16:44 — REGNUM Луганский завод «Сантехдеталь», специализирующийся на производстве стальных труб различных диаметров и профилей, а также металлоконструкций, которые в довоенное время реализовались на рынках Украины, СНГ и Европы, в военное время не только налаживает, но и расширяет производство. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития ЛНР.

До начала боевых действий завод выпускал около 1,2−1,5 тысяч тонн трубной продукции в месяц, при этом на предприятии работали около 160 человек.

Перед началом боевых действий в 2014 году, благодаря проведенной модернизации оборудования и капитальному ремонту станов, завод получил возможность увеличить производительность и конкурировать с гигантами металлургической промышленности — ПАО «Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, «Интерпайп» и прочими.

Но ситуация резко изменилась, когда в Луганске начались боевые действия.

В период активных боевых действий завод, так же, как и многие другие промышленные предприятия, попал под обстрелы. Порядка девяти снарядов попали на территорию «Сантехдетали». Пострадали и трубосварочный, и малярный, и цех металлоконструкций, а также склад и котельная, которая отапливала не только предприятие, но еще и близлежащую школу, садик, жилые дома. В административном здании на всех четырех этажах вылетели стекла. Были повреждены башенные, мостовые краны и другое оборудование, кровля. Помимо территории завода, три снаряда приземлились на железнодорожное полотно, пострадали газопровод и водопровод.

Как только прекратились массированные обстрелы территории, около 100 сотрудников завода возвратились на рабочие места. Была организована работа по ремонту, и уже к марту 2015 года вся инфраструктура предприятия была полностью восстановлена.

Следует отметить, что после массированных обстрелов продукция, которая была у завода на складах, была передана для восстановления города.

В настоящее время мощность предприятия позволяет выпускать до 2,5 тысяч тонн различной продукции. Сегодня, в условиях блокады, руководство завода больше пытается настраиваться на внутренний рынок.

Активно работает цех металлоконструкций, выпуская то, что сегодня востребовано. Это металлические ворота, калитки, двери, решетки, теплицы, заборы, фермы, балки, колонны для восстановления многоэтажных и частных домов.

Читайте также: В Луганске используют трубы собственного производства

Восстановлено и запущено производство водопроводных труб. В рамках выполнения программы по ремонту водопроводных сетей города Луганска, 23 июня были успешно проведены технические испытания трубы, сделанной на мощностях ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь».

Читайте также: В Луганске утвердили госпрограмму реконструкции водопроводных сетей

Однако на заводе активно ищут и новые рынки сбыта, в том числе зарубежные.

Для развития внешнеэкономических связей и расширения рынков сбыта готовой продукции, в рамках деятельности интеграционного комитета «Россия-Донбасс», предприятие ЧАО «Луганский завод «Сантехдеталь» рассматривает возможность сотрудничества с представителями «Центра экономического взаимодействия республик» из Крыма.