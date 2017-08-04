Подстраховались: Бюджетным деньгам придумали дополнительную защиту

Москва, , 16:44 — REGNUM Правительство стремится оградить большинство банков от работы со средствами из федерального бюджета в попытках защитить деньги госсметы. Об этом 4 августа заявили двое экспертов, опрошенных корреспондентом ИА REGNUM.

Согласно новому распоряжению правительства, банкам, которые претендуют на то, чтобы размещать на своих депозитах бюджетные средства, будет необходимо получать одновременно два кредитных рейтинга российский рейтинговых агентств — «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» («АКРА») и «Эксперт РА». Оба рейтинга банка должны доказывать, что он обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности.

Страховка от зависания

Правительство с помощью такого нововведения хочет застраховаться от случаев, когда в банках зависали средства госкомпаний или бюджетных учреждений, считает зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

«Так было, например, с банком Таврический, где были размещены средства Ленэнерго на несколько миллиардов рублей и который попал под санацию», — объясняет Люшин.

По его словам, рейтинги сразу от двух агентств должны исключить расхождения по оценке финансового положения банка.

«Кроме того, руководители бюджетной сферы и госкомпаний получат четкий бенчмарк, где можно размещать средства, а где нельзя. Это послужит ориентиром и для средних банков, которые будут бороться за получение рейтингов, чтобы показать клиентам свою надежность и использовать это в конкурентной борьбе за привлечение средств корпоративных клиентов», — считает Люшин.

Он также не отрицает, что обязательное использование сразу двух российских рейтинговых агентств — еще один шаг в сторону популяризации отечественных агентств на фоне сворачивания бизнеса западных.

Для большей надежности

Инициатива правительства преследует две цели, объяснил корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА» Антон Табах.

«Эти нововведения важны как с точки зрения надежности размещения государственных средств, так и для выравнивания конкуренции на рынке рейтинговых услуг», — отмечает Табах.

По его словам, ранее правительство и Центробанк ориентировались на рейтинги только одного из двух аккредитованных ЦБ агентств — «АКРА». Теперь игроки рынка смогут также проходить процедуру оценки и в «Эксперт РА», что будет позитивно сказываться на объективности присвоенной оценки. Между тем, продолжает Табах, обязательная оценка от двух агентств российскому рынку — вновинку.

«В российском регулировании обязательное наличие двух рейтингов от разных агентств встречается впервые, но на рынке это само по себе достаточно распространенное явление. Иногда банк или эмитент имеет несколько рейтингов от разных кредитных агентств, крупные публичные компании и банки могут иметь и по три-четыре кредитных рейтинга как национальных, так и иностранных агентств», — отмечает Табах.

Между тем введение обязательного наличия второй рейтинговой оценки не так сильно повлияет на количество претендентов, которые хотят работать с бюджетными деньгами.

«Кроме рейтинговых требований есть и другие, которые гораздо сильнее сузят этот круг. Например, это требование к капиталу, который должен быть не менее 250 млрд рублей», — напомнил эксперт.

По его словам, таким требованиям сегодня соответствуют всего семь российских банков.