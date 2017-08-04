Монголия приобретет технику ОАО «БелАЗ» на $3 млн

Минск, , 15:51 — REGNUM Три карьерных самосвала стоимостью порядка $3 млн отправит БелАЗ в Монголию, заявил первый замдиректора маркетинг-центра ОАО «БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» Василий Шостак, сообщает 4 августа БЕЛТА.

По его словам, договоренность о поставках белорусской техники была достигнута в ходе переговоров с гендиректором «Предприятия Эрдэнэт» Хоохорыном Бадамсурэном. Поставки будут осуществлены до конца 2017 года.

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Помимо этого, предприятия договорились о сотрудничестве в области сервисного сопровождения и дальнейших поставок машин монгольской компании. Отмечается, что «Предприятие Эрдэнэт» является давним партнером белорусской компании, а парк техники монгольской фирмы состоит, в основном, из самосвалов БелАЗ.

Напомним, за первое полугодие 2017 года поставки техники ОАО «БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» в Россию увеличились на 132,7%, в страны СНГ — на 41,2%, в страны дальнего зарубежья — на 63,6%.

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