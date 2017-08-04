«Нефть немного давят вверх, а рубль наоборот»

Москва, , 15:28 — REGNUM За неделю существенных подвижек, изменений на рынке нефти не произошло. Марка Brent как задала новую планку роста в конце июля, после заявлений саудитов в Петербурге — от $48 до максимума в $52,88 за баррель с 24 по 31 число — так и продолжает в целом её держать, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Техническая коррекция во вторник 1 августа, которую связали с публикацией Reuters известных уже и раньше цифр роста добычи внутри ОПЕК на 90 тыс. баррелей в день, была стремительной, но так же быстро захлебнулась на отметке $50,89 с постепенной консолидацией сил выше: цены колебались далее уже достаточно спокойно, большую часть времени в пределах $51,25−52,25 за «бочку», — сказал Пушкарёв.

«Попытки провалиться ниже после данных по запасам из США1 и 2 августа, на фоне убеждённости рынка, что ниже видимо идти нет реальных оснований, завершились в четверг, наоборот, повторным напористым давлением на уровни сопротивления $52,75−53 доллара за баррель. Но и выше этих образовавшихся естественных барьеров нефть также пока подняться не в силах, и к середине дня пятницы вновь опустилась к средним значениям вокруг $51,5 — очевидно, цены нашли временный баланс. Это неудивительно, ведь данные из хранилищ США от Американского института нефти (API) хотя и показали во вторник рост запасов на 1.8 млн баррелей, но уже на следующий день аналогичные цифры от Министерства энергетики страны (публикуются EIA) сигнализировали им в противовес, как это и ожидалось, всё-таки снижение запасов сырой нефти на 1,5 млн баррелей, при этом та же картина по запасам бензина, нефтепереработке, а добыча за неделю увеличилась лишь на символические 20 тыс. баррелей», — привел цифры Пушкарёв.

«Всё это в сумме подтверждает тренд, который держится с апреля: на протяжении 14 из 16 недель запасы снижались и в общей сложности снизились от пика в 537 млн баррелей уже на уровень 481,2 млн, что означает медленное, но неуклонное продвижение к средним уровням запасов за 5пятьлет (около 360 млн баррелей, если брать по США), что собственно и является заявленной официально целью действий стран ОПЕК+ по выводу из мирового оборота 1,8 млн баррелей ежемесячно. Одностороннее обязательство Саудовской Аравии ограничить при этом экспорт почти на 1 млн баррелей до 6,6 млн и тщательнее следить за механизмами взаимного контроля, чтобы побудить партнёров не нарушать взятых на себя обязательств, создают для нефти определённую подушку безопасности, которая вряд ли позволит ценам вернуться до конца августа ниже $48 долларов даже при самом негативном сценарии», — считает эксперт.

«Вероятнее всего, в течение следующей недели нефть продолжит колебаться в пределах уже достигнутого баланса на новых уровнях, то есть выше $50, а в основном между отметками $51 и $53 за баррель — возможно, попробовав при случае на прочность ещё раз верхние уровни. Однако более активные действия отложит к середине месяца, когда будет опубликован очередной отчёт ОПЕК. Рынки будут внимательно присматриваться к объёмам добычи, в том числе в странах-нарушителях: в действительности, объём таких нарушений оценивается не более чем в 6−12%, но так сложилось, что к этим фактам приковано особое внимание трейдерского сообщества: порой на них обращают внимание чаще, чем на сам факт масштабного сокращения добычи на 1,8 млн баррелей, к которому мир после 30 ноября 2016 как-то уже привык. Также будут смотреть на данные из Нигерии и Ливии, по которым на встрече в Петербурге был обговорен потолок на будущее, но пока для этих стран впрямую рост добычи не ограничен, и в относительно небольших количествах они ещё наращивать мощности способны», — пояснил Пушкарёв.

«Происходящее с нефтью однозначно позитивно для рубля, который сейчас находится под некоторым давлением из-за нового витка кризиса в отношениях России и США. Принятый конгрессом и вынужденно с ворчанием подписанный Трампом закон, закрепляющий старые санкции и покушающийся на отношения России с ЕС и другими странами в области газовых поставок и нефтяных разработок, ответные меры Москвы с унизительной для американцев высылкой 755 дипломатов — всё это не могло не сказаться на курсе рубля, и если бы не вовремя подорожавшая нефть, то доллар мог бы стоить уже сейчас не 60,5 рубля, а 62−63 рубля. Однако такой высокий курс доллара, 63 рубля и больше, в последний раз наблюдался ещё до соглашений ОПЕК, когда нефть была дешевле и не была столь очевидно поддержана соглашениями и фактами, а в рубль тогда ещё не вложилась долгосрочно огромная масса покупателей российских облигаций. Поэтому на данный момент для курса рубля полоса 60,75−61,25 рубля за доллар является серьёзным сопротивлением. Возможно, продавать эти уровни и не удастся вовсе. Однако если сиюминутные обстоятельства на рынке нефти (коррекция вниз в какой-то момент времени) сойдутся синхронно с повышенным давлением наверх по курсам USD/RUB и EUR/RUB, то всё-таки прорыва выше вплоть до отметок 62−63 рубля исключать нельзя», — отметил эксперт.

«Впрочем, практически уверен, что если такой прорыв действительно состоится на следующей неделе или в течение августа-сентября, то на рубль немедленно найдутся покупатели, которые быстро прижмут валютный курс обратно к 60 рублям. Сочинённый конгрессом закон встречает настойчивое, если не сказать яростное сопротивление в ЕС, причём со стороны высоких официальных брюссельских чиновников во главе с Юнкером и на уровне высших руководителей Германии, Австрии, Нидерландов, а применён он всё равно не будет ранее чем через 6 месяцев, в какой бы то ни было форме, возможно же не будет применён по факту вообще. Что же касается финансовой стороны вопроса, то на сегодня мы видим: основную часть пула международных инвесторов все эти события от России ничуть не отпугнули. Иначе мы бы видели куда как более заметные скачки курса рубля, чем уже произошедшая и в общем-то по сути незначительная подвижка коридора колебаний примерно на 1,5 рубля за 2 последние недели. Крупные инвесторы как зашли год-два назад в российские облигации, получив за это «премию» в 10% годовых и выше, «застолбили» для себя эту территорию высокой и одновременно гарантированной доходности, недостижимую для них на западных рынках и близко, так и намерены они сидеть в этих бумагах несколько ближайших лет — бежать отсюда они будут лишь при крайне неблагоприятных обстоятельствах, гораздо более серьёзных, чем вся наблюдаемая сейчас больше чисто политическая риторика. Вот в фондовый российский рынок, где стоимость акций напрямую завязана на экономические показатели и на прибыль российских компаний, которая может быть и весьма скромной, иностранцы вкладываться не спешат, а из гарантированных государством или большими компаниями бумаг — наоборот, не торопятся уходить», — высказал свое мнение Пушкарёв.

«Та часть инвесторов, кто посчитал выгоду для себя недостаточной, и для кого было критично потепление отношений с Америкой с приходом Трампа, эти люди в основном уже покинули этим летом рублёвую зону — но процесс не оказался массовым, и вряд ли дело примет выражено негативный оборот в ближайшие месяцы. Их инвестициям ничто не угрожает, и они это понимают. Резервы ЦБ вышли на $418 млрд, причём выросли они с начала года на $37 млрд, и только эта прибавка составляет две трети от всех валютных обязательств страны, а весь российский долг, считая и валютную и рублёвую сумму, находится на уровне менее 15% от ВВП. Соответственно, нет повода для опасений в платежеспособности, нет повода и для исхода — какой смысл отказываться от выражено высокого купонного дохода при относительной стабильности курса рубля. Собственно, если ещё два года назад валюты могли колебаться на 3−5 рублей в сутки, то сейчас переживания вызывают колебания такого же размера в течение месяцев или полугода — согласитесь, разница в повестке дня очевидна», — резюмировал эксперт.