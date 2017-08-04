Поезд из Санкт-Петербурга в Берлин могут пустить через Латвию

Рига, , 15:23 — REGNUM Директор «Калининградской железной дороги» Виктор Голомолзин считает перспективным возобновление маршрута Санкт-Петербург — Калининград — Берлин. Один из рассматриваемых вариантов — поезд может пойти через Латвию, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«С точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут Берлин — Калининград — Санкт-Петербург», — заявил Голомолзин. Он также напомнил, что уже есть российские поезда, которые на ходу меняют колесную базу. Если учесть, что сейчас жители Северо-Запада России вынуждены добираться в Германию через Москву и Брест, этот маршрут будет перспективным, подчеркнул он. «Проект запуска данного поезда находится на уровне рабочих групп», — уточнил Голомолзин.

Как возможный вариант обсуждается путь через Латвию. Этот факт также подтвердил пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Марис Озолс. По его словам, пока никакого конкретного решения нет, но такой вариант также обсуждается.

Latvijas dzelzceļš вместе с партнерами, в том числе «Российскими железными дорогами» ищет возможность повышения конкурентоспособности в обслуживании пассажиропотока, чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с авиасообщением и перевозками по шоссейным дорогам.

Напомним, пока между Латвией и Россией курсирует объединенный поезд, соединяющий Ригу с Москвой и Санкт-Петербургом.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД и «Латвийская железная дорога» готовы сотрудничать