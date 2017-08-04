Подмосковье планирует увеличить производства сыров на 10%

Истра, Московская область, , 15:17 — REGNUM В 2018 году производство сыра в Московской области вырастет до 55 тысяч тонн. Это на 10% больше, чем ожидается в 2017 году. Об этом сегодня, 4 августа, заявил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин на фестивале сыроваров, сообщили в областном Минсельхозе.

По его словам, в 2017 году планируется произвести около 50 тысяч тонн сыров.

«В этом году будет произведено около 50 тысяч тонн сыров.

Разин отметил, что каждый год в области растет количество сыроваров, на сегодняшний день их порядка 50.

В деревне Дубровское городского округа Истра Московской области проходит фестиваль сыроваров. На выставке представлено отечественное оборудование для сыроварен, продукция двух подмосковных компаний, а также фермерские продукты из 70 хозяйств со всей России. Фестиваль продлится по 6 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23−25 июня в подмосковном городе Одинцово прошел первый фестиваль сыра. Более 50-ти сортов сыра представили российские производители на фестивале. Его решено проводит ежегодно.

А 19 августа в Люберцах состоится сырный фестиваль-ярмарка, в котором примут участие порядка 22 сыроварен.

Напомним, в марте 2017 года в Орехово-Зуевском районе Московской области запущено производство итальянского голубого сыра. На предприятии производится сыр «горгонзола». Он делается на отечественном оборудовании по итальянским технологиям.

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