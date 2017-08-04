«Демография» предприятий Латвии тонет в минусах

Рига, , 15:15 — REGNUM Число закрывшихся в 2017 году предприятий в Латвии на треть превышает количество новых — начавшаяся в 2016 году тенденция набирает силу. Такую статистику приводит Lursoft, обобщив данные Регистра предприятий, сообщает LETA.

Так, за семь месяцев 2017 года ликвидировано 7922 предприятия, а зарегистрировано 5997. Преобладание ликвидированных предприятий над новыми по сравнению с 2016 годом (1020) практически удвоилось. Эксперты считают, что сокращение числа предприятий связано с уменьшением рынка и снижением покупательной способности населения, особенно за пределами Риги и Рижского региона.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году в Латвии количество ликвидированных фирм превысило количество открытых. Такая ситуация возникла впервые после кризисного 2009 года. «В 2016 году было зарегистрировано только 11 206 новых предприятий. Это на 17% меньше, чем в 2015 году. Намного больше стало ликвидированных предприятий — более 12 тыс. Рост ликвидированных предприятий составил 21%», — заявила член правления компании Lursoft Дайга Киопа.

Причины массовых закрытий связаны не только с тяжелой экономической ситуацией, также в ряде случаев повлияла активная работа налоговых органов страны, которые ликвидировали предприятия, не ведущие деятельность на протяжении 2−3 лет, считает Дайга Киопа: «Служба госдоходов активно следит за тем, ведет ли то или иное предприятие какую-либо деятельность. Ликвидируются компании, которые не действуют уже два-три года». Однако большая часть закрылась из-за некачественной работы законодателей — предприниматели до последнего не понимали, какие налоги придется платить в 2017 году. «В течение декабря не было ясности о режиме налога для микропредриятий, почти три тысячи предпринимателей написали заявления о ликвидации. Конечно, это нехорошо», — признает Дайга Киопа.