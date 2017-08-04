Мексика подпишет обновленный договор НАФТА не раньше 2018 года

Мехико, , 15:09 — REGNUM Министр экономики Мексики 3 августа заявил, что мексиканский Сенат в его нынешнем составе не успеет одобрить новое Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Обновленный текст договора НАФТА рассмотрят сенаторы нового состава, которые будут избраны 1 июля 2018 года, сообщает El País.

«В лучшем случае, мы сможем договориться в январе, а утверждение и имплементация соглашения состоятся не ранее конца 2018 года или в начале 2019 года», — объявил министр экономики в интервью радио Fórmula.

Для Мексики и, в меньшей степени, для США, жизненно необходимо, чтобы переговоры шли быстры. Учитывая плотный мексиканский избирательный календарь с федеральными и законодательными выборами, остается высоким риск того, что смена исполнительной власти сорвет переговоры.

Однако ввиду той спешки, в которой действует недавно объявленная переговорная команда, маловероятно, что текущий парламент одобрит обновленный текст договора. Вашингтон, тем временем, ожидает выборов, которые обновят состав Конгресса.

Владелец мексиканской экономики подчеркнул в четверг «необходимость» для трех стран на карте, чтобы участвовать в новой редакции торгового соглашения с «инклюзивной» торговлей.

«Мы должны гарантировать, что выгоды будут для всех. Если мы победим, мы должны победить все вместе», — подчеркнул министр экономики Мексики, подтвердив намерение правительства Мексики включить малый и средний бизнес — который составляет 99% от всех компаний страны — в новую редакцию договора.

Министр экономики Мексики также выступает за то, чтобы новый договор был «справедливым с точки зрения участия», и чтобы он включал в себя три сектора, которые не имели места в существующем тексте соглашения, вступившего в силу с 1994 года. Это энергетический сектор Мексики, телекоммуникации и новые информационные технологии.

Напомним, переговоры между представителями Соединенных Штатов, Мексики и Канады начнутся 16 августа в Вашингтоне. И в Мехико пройдет второй раунд переговоров, запланированный на вторую неделю сентября.