В Ташкенте уволен директор кладбища, где разрушили христианские надгробия

Ташкент, , 15:33 — REGNUM Директор Домрабадского кладбища в Ташкенте, где были обнаружены разрушенные христианские надгробия, уволен. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 4 августа представитель администрации города Ташкента, по результатам расследования выяснилось, что директор кладбища не выполнял свои обязанности должным образом.

Собеседник агентства, однако, отказался подтвердить, что причиной увольнения послужило разрушение памятников.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана вызвал огромный резонанс факт варварского разрушения неизвестными лицами десятков надгробных памятников на территории Домрабадского кладбища.

В качестве возможной причины называлась варварская вырубка на территории кладбища деревьев, которые являются сырьем для местных мебельных фабрик.

Позднее администрация Ташкента заявила, что памятники действительно были повреждены упавшими деревьями, но упали они весной во время сильных ветров.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сотрудники Управления благоустройства ташкентской городской администрации уже на протяжении многих лет проводят незаконную рубку под корень сотен многолетних деревьев в Ташкенте и пригороде.

Все стволы вырубленных платанов и дубов идут на нужды местной мебельной промышленности, а сучья поменьше — в регионы страны, где их скупают для отопления оставшихся без газа домов.

Активисты, выступающие против бесконтрольной вырубки деревьев ценных пород в Ташкенте и других регионах страны, направяли письмо Шавкату Мирзиёеву еще в бытность его главой правительства Узбекистана.

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