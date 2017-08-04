«Рубль ждет новостей из США и ОПЕК»

Москва, , 14:59 — REGNUM Рубль 4 августа днем опять продолжает плавное понижение к мировым резервным валютам. Доллар США, так же как и 3 августа, сегодня при открытии достаточно резво пошел вверх, однако на данный момент темпы его роста замедлились, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. Пока американская валюта подрастает к рублю на 0,17% до 60,28 рубля. Евро сегодня повторяет динамику доллара. При открытии довольно сильно подскочил вверх, но к середине дня его пыл роста исчерпался. Теперь единая европейская валюта повышается на 0,14%, и за 1 евро дают 71,49 рубля.

«Нефть продолжает идти вниз, и на сегодняшних торгах на бирже ICE теряет уже 2% к закрытию четверга. Нефтяной рынок находится в тревожном ожидании заседания технического комитета по мониторингу ОПЕК. Напомним, что заседание состоится 7−8 августа в Абу-Даби, и особенно важно, что оно пройдет под председательством Кувейта и России. Результаты встречи комитета и сделанные в ходе заседания заявления для прессы могут повлиять на дальнейшее направление нефтяного рынка», — отметила Мильчакова.

«В зарубежных СМИ уже высказываются предположения, что в ходе заседания комитета могут быть озвучены негативные цифры, подтверждающие опасения «медведей» нефтяного рынка относительно того, что соглашение о сокращении добычи нефти выполняется не всеми странами ОПЕК, а страны, не участвующие в нем, значительно наращивают добычу черного золота. Поэтому нефтяной рынок пока идет вниз», — пояснила эксперт.

«Участники валютных рынков ожидают сегодня публикации важной статистики из США, в частности статистики по уровню безработицы за июль и цифр по уровню занятости населения в несельскохозяйственных секторах. Если статистика окажется лучше ожиданий, то это может способствовать укреплению доллара, а если будет отличаться в худшую сторону, то «американец» может сдать рублю завоеванные планки роста», считает Мильчакова.

«В ближайшие дни доллар будет торговаться в коридоре 60,2−60,8 руб./долл., а евро останется в диапазоне 71−72 руб./евро», — дала прогноз эксперт.

Добавим, ЦБ РФ установил официальные курсы на выходные и понедельник (5−7 августа) в 60,33 рубля за доллар США и 71,69 рубля за евро, что ниже сегодняшнего курса на 0,7% и 0,34% соответственно.

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