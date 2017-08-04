Турпоток в Сочи растёт за счёт снижения интереса к Крыму

Симферополь, , 14:59 — REGNUM В 2017 году наибольшая доля внутреннего турпотока приходится на Большой Сочи, при этом рост продаж туров туда растёт за счет снижения интереса к крымским курортам. Об этом сообщает портал Travelata.ru

По данным экспертов Travelata, в совокупном объеме доля продаж на черноморское побережье Краснодарского края составила 65% в 2017 году, что на 6% больше относительно значения прошлого года. В свою очередь, на долю Алушты, Ялты, Евпатории, Судака, Севастополя, Феодосии и ряда других населённых пунктов на Южном берегу Крыма приходится только 27% от общего объёма продаж.

Между тем, в 2016 году их доля оценивалась в 30%, при этом Сочи и Крым располагались практически на одном уровне.

Следует отметить, что Краснодарский край опережает Крым по темпам удешевления отдыха. Если в среднем в Крыму он стал дешевле на 16% и теперь обходится в 46 тыс. рублей, то стоимость туров в Краснодарский край снизилась на 24% и составляет уже 35 тыс. рублей.

Ранее руководитель отдела продаж портала Tutu.ru Мария Чупина также констатировала возрастающий интерес туристов к Сочи. Как она сообщала газете «КоммерсантЪ», основной поток туристов концентрируется в Имеретинском районе, Адлере и Сочи.

По данным министерства курортов и туризма республики, общее снижение турпотока в Крым по сравнению с 2016 годом составило около 5%. Так, к настоящему моменту Крым принял более 2 млн 859,9 тыс. туристов с начала 2017 года. Аналогичный показатель за 2016 год составил около 3 млн человек.

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В 2017 году на Южный берег Крыма приходится 46% от всего турпотока. В свою очередь, западный берег выбрали 21,5% отдыхающих, Восточный — 18%, крымское предгорье — 14,5%. При этом средняя загрузка мест размещения составила почти 65%.

Следует заметить, что после воссоединения Крыма с Россией турпоток на полуостров из других регионов России устойчиво рос, увеличившись практически в три раза за три года.

В 2017 году начало курортного сезона в Крыму было связано с большими трудностями — большинство пляжей полуострова так и не удалось подготовить в срок. В числе факторов, повлиявших на негативную динамику туризма в Крыму, называют также неблагоприятные погодные условия.

Тем временем общая ситуация в сфере внутреннего туризма по-прежнему остаётся негативной. Согласно расчетам Travelata, доля туров по России в общей структуре продаж за год сократилась с 22% до 11%.