«Что ждет нефть, доллар и рубль?»

Москва, , 14:34 — REGNUM В Минфине России рассказали о том, какой объем средств пойдет на покупку валюты в августе и сентябре. С 7 августа по 6 сентября объем интервенций на московской бирже составит 47,6 млрд рублей. Это мера, скорее всего, несколько усилит снижение российской валюты против доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

«Текущее ослабление рубля привело к тому, что российские граждане все чаще стали покупать валюту в обменных пунктах. Так несколько российских банков, в частности ВТБ24, Бинбанк, Русский Стандарт, заявили о том, что средний чек на операции по обмену валюты вырос на 20%», — привел данные эксперт.

«Тем временем, газета The Wall Street Journal опросила 15 инвестиционных банков по поводу перспектив нефти. По мнению опрошенных банкиров, средние цены на нефть марки Brent в текущем году составят $53 за баррель. Стоит отметить, что на текущий момент нарастающим итогом за последние 12 месяцев средняя цена на Brent находится в районе $51 за баррель. Фактически, инвестбанки ожидают, что во втором полугодии цены на черное золото будут находиться выше, чем это было в первом полугодии», — пояснил Задоя.

На этом фоне, по его словам, курс доллара на московской бирже держится на отметке 60 рублей 35 копеек, евро торгуется на уровне 71 рубль 70 копеек, индекс ММВБ упал до 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже $52 за баррель.

«4 августа основное внимание всех инвесторов в мире будет приковано к отчету по занятости в Соединенных Штатах Америки. Американский доллар в последние несколько месяцев потерял свои позиции по отношению к большинству мировых валют. Растет он только против российского рубля. Некоторые участники рынка связывают сегодняшнюю статистику с возможным разворотом на международном валютном рынке. Ожидается, что доллар начнет расти против большинства мировых валют. Однако я пока не склонен разделять такой оптимизм», — высказал сове мнение Задоя.

«Скорее всего, установившийся тренд на Форекс будет сохраняться. Также сохранятся те тренды, которые сейчас наблюдаются на российском валютном рынке. Курс доллара способен в августе достигнуть 62−63 рубля, а евро вырастет до 73−75 рублей», — полагает эксперт.

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