60–80% всей жилой недвижимости в Подмосковье покупают москвичи

Москва, , 14:26 — REGNUM Жители Москвы приобретают порядка 60−80% всей жилой недвижимости в Московской области. Об этом сегодня, 4 августа, заявил президент ассоциации застройщиков Московской области Андрей Пучков на бизнес-бранче «Приоритеты развития Подмосковья», передает РИАМО.

В основном растет спрос на жилье среднеэтажной застройки. Так, число желающих купить жилье в невысоких домах в Московской области выросло с 45 до 67% за последний год.

При этом, по его словам, в последнее время принципиально изменилась структура спроса — люди перестали смотреть только на цену. Покупателей волнует окружающая среда и развитость инфраструктуры.

«Сейчас наблюдается стагнация цен на недвижимость в Подмосковье и она может продержаться ближайшие два года, средняя цена составляет 77 тысяч рублей за квадратный метр», — отметил Пучков.

В настоящее время предложение на первичном рынке Московского региона в 5,5 раза превышает спрос. «При этом, вопреки прогнозам специалистов о традиционном сезонном затишье, на рынке новостроек отмечен рост летних показателей спроса и предложения по сравнению с весенними», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Московская область вышла на первое место по объемам жилищного строительства на территории РФ — сдано 8,8 млн кв. метров жилья и еще 10 миллионов — нежилой недвижимости. На сегодняшний день в Подмосковье строится 27 миллионов квадратных метров жилья. По данным на апрель 2017 года в Подмосковье насчитывалось 1108 новостроек.

Добавим, среднеэтажная застройка занимает 30% всей жилой застройки, малоэтажная застройка также составляет 30%.

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