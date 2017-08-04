Доллар и евро подешевели к рублю — Банк России

Москва, , 14:06 — REGNUM Официальный курс рубля подорожал к доллару США и евро, свидетельствуют данные регулятора.

Так, доллар США на выходные и понедельник 7 августа подешевел на 42,2 копейки и составил 60,3281 рубля. Евро опустился на 26,5 копейки ниже предыдущего показателя — до 71,6879 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 7 августа, снизилась на 35,1 копейки, до 65,44 рубля.

По мнению эксперта, рубль в ближайшее время может ненадолго остановить падение, но затем цена одного доллара все равно преодолеет 61 рубль. Но как только российская валюта достигнет курса в 61 рублей за доллар, она быстро устремиться к отметке в 63,5 рубля.

Этому процессу будет способствовать дальнейшее сокращение притока иностранной валюты в страну на фоне ухудшения платежного баланса. Кроме того, из-за введения новых санкций со стороны США снизится интерес крупных игроков к российским активам.

Также свою роль в ослаблении российской валюты сыграют и действия Минфина. 3 августа сообщалось, что в текущем месяце ведомство планирует потратить на покупку иностранной валюты 47,6 млрд рублей, что в 640 раз больше, чем в июле.

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