Ученые Хабаровского края предлагают сделать Красную книгу тоньше

Хабаровск, , 14:19 — REGNUM Ученые Хабаровского края предлагают убрать из Красной книги ауху, симу и желтощека — этих видов рыб в Амуре так много, что наказывать за их лов рыбаков бессмысленно. Но инициатива науки спотыкается о бюрократические преграды, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Аухи, симы, желтощека в Амуре развелось столько, что пребывание этих видов рыб в Красной книге вызывает недоумение как у рыбаков, так и у ученых. Между тем, инспекторы рыбоохраны, исполняя закон, продолжают строго наказывать рыбаков за вылов таких рыб.

При этом в соседнем Китае та же ауха — обычный, разрешенный для вылова вид рыбы. Ее разводят на заводах и выпускают в реку тоннами.

На Сахалине рыбаки спокойно ловят симу. А их хабаровские коллеги завидуют им отнюдь не белой завистью.

Усилиями ихтиологов, правоохранительных органов Амур в последние годы стал значительно богаче. Та же ауха попадает практически в каждые сети. Но, чтобы избежать наказания, рыбаки вынуждены пойманную рыбу отпускать обратно в воду.

«Для того, чтобы исключить эти виды рыб из Красной книги, нужно написать убедительное биологическое обоснование. А для того, чтобы его написать, нужно изучить. А чтобы изучить, нужно отловить. А разрешение на отлов мы за долгие так и не смогли получить», — рассказал заместитель директора «Тихоокеанского научно-исследовательсткого рыбохозяйственного центра» (ТИНРО) Герман Новомодный в интервью программе «Вести — Хабаровск».

Красная книга Хабаровского края по мнению ученых давно требует корректировки. В нее сейчас занесено 50 видов рыб, которые когда-то и считались редкими, но сегодня, по утверждению ученых таковыми не являются. Но внесению разумных и своевременных изменений в документ мешают бюрократические препоны. После последнего редактирования Красной книги осенью 2016 года запрещенных к вылову видов рыб в ней стало только больше.

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Как сообщало ИА REGNUM, рыбодобывающие предприятия Хабаровского края в ходе путины 2016 установили вековой рекорд, добыв почти 350 тыс тонн рыбы и биоресурсов. Таких уловов регион не знал с начала XX века. В 2016 году рыбоперерабатывающие производства региона выпустили почти 250 тыс тонн продукции.

Резидент СПВ Ванино — «Артель 50 лет Октября» начал строительство рыбоводного завода. Проект «буксовал» почти год из-за принадлежности земель Минобороны. В результате место строительства завода пришлось перенести, так как военные не пожелали расстаться с землями, на которых с послевоенных времен не ведется никакая деятельность.