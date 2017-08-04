К ЧМ-2018 в Москве могут ввести единый тариф на такси

Москва, , 13:26 — REGNUM На период проведения чемпионата мира по футболу в Москве могут ввести единый рекомендованный тариф для водителей такси. Об этом сегодня, 4 августа, заявил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин в рамках V Международного евразийского форума (МЕФТ) «Такси», передает РИАМО.

При этом он отметил, что единый тариф будут вводить для водителей такси, которые будут аккредитованы на ЧМ-2018.

Вопрос о единых тарифах при проведении крупных и мероприятий международных соревнований уже обсуждался, уточнил он.

«Это вопрос достаточно сложный, дискуссионный. Он, в общем-то, находится в стадии обсуждения», — отметил Пронин.

Глава департамента пояснил, что единые тарифы могут быть лишь рекомендованы водителям такси, поэтому таксисты могут и не придерживаться данных тарифов.

«Но при этом единые тарифы могут стать условием при добровольной аккредитации такси на чемпионат мира по футболу 2018 года, что поможет застраховать болельщиков от переплат», — считает Пронин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин заявлял, что по сравнению с 2015 годом стоимость поездки на такси в Москве в 2017 году снизилась на 29%. В настоящее время она в среднем составляет порядка 460 рублей.

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Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ.

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