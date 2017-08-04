«Нефть не делает резких движений»

Москва, , 13:10 — REGNUM На нефтяном рынке 4 августа не стоит ожидать серьезных движений. Рынок сбалансирован и перешел в состояние ожидания предстоящей в Абу-Даби встречи ОПЕК 7−8 августа, где участники венского соглашения постараются выработать меры по более жесткому соблюдению квот, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

«После последней встречи в Санкт-Петербурге цены на нефть выросли на 8%, во многом позитивный исход уже дисконтирован в ценах. Однако любые попытки отыграть в саммит вниз по факту свершившихся ожиданий пока окажутся бесперспективными», — считает эксперт.

«Сейчас лето, и многие американцы сели за руль для того, чтобы насладиться отпуском — последний отчет от Минэнерго США показал рекордный спрос нефтеперерабатывающих заводов. Стало быть, до следующей среды (9 августа), которая может подтвердить эти тенденции в новом еженедельном отчете от ведомства, волны снижений будут гаситься», — пояснил Вернер.

По его мнению, «в течение ближайших дней цены на нефть могут вернуться к своим максимумам с начала лета на подступах к $53/баррель по сорту Brent. Определенные предпосылки для этого создаст и возможный новый виток ослабления американского доллара».

«Потом ближе к концу лета, сезонный всплеск спроса схлынет, «проснется» сланцевая нефтедобыча, развернется доллар и участники рынка вновь начнут переживать за соотношение глобального спроса и предложения, что выразится в игре вниз от верхней границы коридора цен $44−54/баррель», — высказал свое мнение эксперт.

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