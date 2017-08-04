«Рубль получит передышку»

Москва, , 13:01 — REGNUM Российский рубль 4 августа большую часть дня проведет в ожидании публикации отчета по американскому рынку труда. Значимые макроэкономические данные повлияют на склонность к риску на глобальных рынках и тем самым могут изменить расклад сил и на внутреннем валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

«После слабых данных по деловой активности в сфере услуг в США, опубликованных 3 августа, многие инвесторы вполне резонно стали испытывать сомнения в том, что оптимистичные ожидания аналитиков по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и сокращению уровня безработицы суждено будет сбыться», — отметил эксперт.

По его мнению, при реализации такого сценария доллар начнет слабеть, а рубль сможет получить передышку после волны продаж на волне введения против России новых санкций.

«В настоящий момент можно ожидать, что данный фактор уже во многом учтен в сложившихся котировках и теперь после эмоциональных продаж можно ожидать, что маятник рыночных настроений качнется уже в противоположную сторону.

Все вдруг вспомнят про Банк России, который теперь после подскока потребительских цен и роста инфляционных ожиданий воздержится от новых шагов по ослаблению монетарной политики.

Все вдруг увидят высокие цены на нефть, которые за предыдущие две недели выросли на 8% после позитивных итогов саммита ОПЕК+ в Санкт-Петербурге и изменении в картине спроса», — пояснил Вернер.

«Поэтому после выходных после «перезагрузки» сознания новая неделя для рубля может начаться совсем не так уж и плохо. Против доллара рубль может попытаться закрепиться ниже 60 рублей, против евро — приблизиться к 71 рублю», — полагает эксперт.

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