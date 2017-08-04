«Взрывной курс евро к концу года возможен»

Москва, , 12:49 — REGNUM Во второй половине III квартала и в IV квартале 2017 года, действительно, возможно существенное ослабление рубля по отношению к доллару и евро и связано это с рядом факторов, которые можно разделить на политические и экономические, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере финансов и банковского дела Института МИРБИС Владимир Григорьев.

«К политическим относятся — расширение санкций против РФ и очевидное ухудшение отношений с США. С учетом того, что, к сожалению, мы по-прежнему и финансово, и технически, и технологически зависим от Запада, естественно, эти события уже сказываются негативно на курсе российской валюты», — отметил он.

«Говоря об экономических факторах, то на ослабление рубля, которое сейчас уже происходит, во-первых, оказывает влияние ухудшение сальдо платежного баланса, то есть соотношения между экспортом и импортом. Во-вторых, цена на нефть, которая в течение длительного времени была «палочкой-выручалочкой» для российского бюджета, в перспективе не демонстрирует большого потенциала роста. Сейчас мир находится в кризисе, а в это время сырье не стоит дорого, поэтому ожидать существенного роста цен на нефть не приходится», — пояснил Григорьев.

И, конечно, по его мнению, «самое главное — системно-структурная слабость российской экономики. Справедливо отметить о происходящих позитивных тенденциях, например, продовольственный рынок сейчас развивается намного лучше — контрсанкции, введенные в 2014 году, явно пошли ему на пользу. Кроме того, есть положительные сдвиги в области российской промышленности, но при системном подходе эти тенденции принесут эффект национальной валюте только в более отдаленной перспективе. Ослабление рубля, кстати сказать, подтверждают и прогнозы Минфина РФ на текущий год.

«Еще один момент экономического характера сейчас, судя по всему, происходит вывод денег иностранных инвесторов — это как конвертация дивидендов, полученных от инвестиций в акции российских компаний, так и вывоз капиталов, которые размещались под высокий сравнительно со ставками по доллару и евро процент. И в данный момент, поскольку начинается период более рискованный для рубля, иностранные инвесторы выводят финансы с российского рынка. Этот фактор также будет работать на дальнейшее ослабление курса рубля и рост евро и доллара», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экономисты предполагают, что евро к концу 2017 года может достигнуть отметки 73,50, а далее ‑ и 75 рублей. Доллар может подняться к 63−64 рублям.

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