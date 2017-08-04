Закупка валюты Минфином может протолкнуть доллар наверх

Москва, , 12:46 — REGNUM Падение цен на нефть ниже 52 долларов за баррель ускорило ослабление рубля и лишило его поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Фактически, российская валюта лишилась единственного фактора, который обеспечивал ей поддержку», — заявил Волков.

По его подсчетам, рубль в ближайшее время может ненадолго остановить падение, но затем цена одного доллара все равно преодолеет 61 рубль. Но как только российская валюта достигнет курса в 61 рублей за доллар, она быстро устремиться к отметке в 63,5 рублей.

«Способствовать этому процессу будет дальнейшее сокращение притока иностранной валюты в страну на фоне ухудшения платежного баланса, а также падения интереса крупных игроков к российским активам из-за введения новых санкций со стороны США», — считает Волков.

Кроме того, свою роль в ослаблении российской валюты сыграют и действия Минфина. Ведомство 3 августа заявило, что в августе планирует потратить на покупку иностранной валюты 47,6 млрд рублей. Это в 640 раз больше, чем в июле.

«Минфин планирует существенно нарастить объемы закупаемой валюты. Этим могут воспользоваться крупные игроки для того чтобы продавить курс доллара и евро к более высоким отметкам», — считает Волков.

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