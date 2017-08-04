В Сибири растет число повреждений на теплосетях

Москва, , 12:34 — REGNUM Предприятия ООО «Сибирская генерирующая компания» завершили проведение гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному периоду 2017−2018 гг. Как сообщает пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания», всего в процессе проверки в городах присутствия компании было обнаружено 1264 повреждения, что на 15% больше, чем годом ранее.

Как отметили в пресс-службе, за последние несколько лет Сибирская генерирующая компания наблюдает тенденцию увеличения количества повреждений во время гидравлических испытаний — по сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 60%, относительно 2012 года — рост в три раза. Основной причиной такой ситуации является высокая изношенность тепловых сетей, большая часть из которых функционирует с превышением срока службы, а ежегодные объемы замены трубопроводов, заложенные в утвержденных тарифах, не достигают значений, необходимых для поддержания сетей в должном состоянии. К примеру, с учетом срока службы труб в 25 лет для своевременного и полного обновления ежегодно необходимо менять 4% теплотрасс. Энергокомпании, руководствуясь тарифными решениями, в среднем меняют не более 1%. В результате количество изношенных теплосетей только увеличивается.

Еще одной причиной увеличения количества выявленных повреждений стало улучшение качества проведения гидравлических испытаний и их объемов. По сравнению с 2012 годом компания увеличила объем обслуживаемых теплотрасс в два раза. Часть тепловых сетей, находящихся в настоящий момент в ведении СГК, ранее эксплуатировалась другими организациями или муниципалитетами, которые не всегда проводили испытания тщательно и в полном объеме.

Наибольшее количество дефектов — 66% от всех по сетям СГК — выявили специалисты СГК в Кемерово и Барнауле. В Кемерово, где СГК обслуживает 938 километров труб, было найдено 368 повреждений, в среднем по одному на каждые 2,5 километра теплотрассы. В Барнауле при общей протяженности тепловых сетей компании около 1200 километров количество повреждений суммарно на квартальных и магистральных сетях составило 457, что также соответствует одному порыву на каждые 2,5 километра. При этом Барнаул — единственный город, где наблюдается динамика в сторону уменьшения количества повреждений. Это стало возможным благодаря увеличению количества ремонтов в летний период — в прошлом году объем ремонтной программы СГК был увеличен на 60% по сравнению с 2015 годом, что дало положительный эффект и выразилось в отсутствии аварий в отопительный период и сокращении числа дефектов во время гидравлических испытаний. В этом году объемы ремонтов на сетях СГК увеличились еще на 73%, что позволит сохранить позитивную динамику в будущем.

Относительно благополучная на общем фоне ситуация в Красноярске — там энергетики в 2017 году во время испытаний получили 99 повреждений при общей протяженности сетей 935 километра. Это говорит в первую очередь о лучшем состоянии теплосетей в Красноярске относительно других городов. При этом тенденция ежегодного роста количества дефектов характерна и для Красноярска.

«Тщательные и качественно проведенные испытания — самый эффективный и надежный способ выявить проблемные места на трубопроводах и своевременно их устранить. Параллельно с ростом повреждений во время испытаний у нас растет надежность функционирования сетей в осенне-зимний период, — заявил директор дивизиона «Тепло» Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов. — В прошлый отопительный сезон существенно сократилось количество нештатных ситуаций на сетях СГК. Ни одно из повреждений не привело к негативным последствиям для жителей, температура в домах жителей, получающих тепло от СГК, ни разу не опустилась ниже установленных норм. Несмотря на объективные сложности, мы и дальше будем обеспечивать максимально комфортные условия для трех миллионов наших потребителей. Это наш главный приоритет».