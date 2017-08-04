Бразилия получила $500 млн через амнистию капиталов

Бразилиа, , 12:31 — REGNUM Федеральное управление по налогам 3 августа заявило, что Бразилия вернула в государственный бюджет 1,615 млрд реалов ($500 млн) в ходе нового этапа плана налоговой амнистии для упорядочения незадекларированных активов за рубежом в обмен на уплату штрафов, сообщает 7Días.

Второй этап амнистии, который завершился в понедельник, позволил Бразилии репатриировать примерно 4,6 млрд реалов ($1,437 млрд) от 1935 налогоплательщиков (в том числе 20 компаний), которые решили легализовать капиталы, ранее выведенные за границу, и вернуть эти активы в страну.

Цифра репатриации оказалась в сорок раз меньше той, что была на первом этапе амнистии, и в восемь раз ниже, чем ожидалось правительством.

На первом этапе репатриации капитала, в октябре 2016 года, Бразилия пополнила госбюджет на 50,9 млрд реалов (около $15,9 млрд) после того, как удалось привлечь около 25 тыс. налогоплательщиков, которые легализовали 169,9 млрд реалов (около $53,093 млрд).

В обоих этапах процесса заявители заплатили 15% налога на доходы незадекларированных средств за рубежом и 20,25% штрафа за их репатриацию.

Второй этап программы разочаровал бразильское правительство, так как первоначально планировалось собрать в бюджет 13 млрд реалов ($4,062 млрд) в виде налогов и штрафов.

Амнистия была одной из мер правительства по повышению доходов казны в 2017 году и по разрешению серьезного финансового кризиса.

В связи с этим правительству придется пересмотреть свои счета и принимать дальнейшее ужесточение мер по выполнению бюджетного плана на 2017 год.

Напомним, в первой половине 2017 года в Бразилии был зарегистрирован первичный дефицит государственного бюджета 35,183 млрд реалов ($10,994 млрд), самый высокий за последние 16 лет и почти на 48% выше первых шести месяцев 2016 года.

Увеличение дефицита государственного бюджета в первые месяцы 2017 года вынудило правительство принять новые сокращения расходов в бюджете в этом году, на этот раз на 5,9 млрд реалов (около $1,9 млрд) и увеличить налоги, которые влияют на цену топлива.