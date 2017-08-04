В Крыму определили регламент приватизации завода «Новый Свет»

Симферополь, , 11:54 — REGNUM Министерство имущества Крыма опубликовало приказ, регламентирующий приватизацию ГУП «Завод шампанских вин «Новый Свет», которое будет преобразовано в акционерное общество.

100% акций АО будут принадлежать Республике Крым. По словам замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксаны Лахиной, уставной капитал АО составит 595 млн 526 тыс. рублей.

В совет директоров акционерного общества «Завод шампанских вин «Новый Свет» входят пять человек. Возглавлять общество до первого совета директоров будет действующий директор ГУПа Алексей Пугачев.

Ранее в апреле глава Крыма Сергей Аксенов заявил о проведении конкурса на продажу завода шампанских вин «Новый Свет». По его словам, в связи с приобретением объекта поступает довольно много предложений

В настоящее время «Новый Свет» производит до 1,5 млн бутылок в год, но «системные игроки рынка позволят в течение пяти лет увеличить до пяти раз производство», допускает Аксенов.

Ранее предполагалось, что завод продадут группе компаний «Абрау-Дюрсо», однако компания ограничилась лишь контрактом на дистрибуцию продукции завода. Один из ее акционеров Борис Титов позже объяснил решение тем, что приобретение «Нового Света» потребует чрезвычайно больших инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму приватизируют завод шампанских вин «Новый Свет»