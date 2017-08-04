Медведев летит в Крым обсуждать промышленность региона

Симферополь, , 11:51 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт 4 августа совещание о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя на феодосийском судостроительном заводе «Море», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кабинета министров РФ.

По информации ведомства, в совещании на крупнейшем предприятии страны, которое специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов, также примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксёнов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Визит первых лиц государства на полуостров не стал неожиданным.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад его анонсировал глава Крыма Сергей Аксёнов во время заседании совета министров республики. Руководитель региона пообещал обсудить с премьером вопросы поддержки крымских сельхозпроизводителей.

Он также отмечал, что в 2016 году промпроизводство в Крыму выросло на 4,6%, в частности рост в химической промышленности превысил 12%, выпуск транспортных средств подрос на 6,5% в том числе за счёт увеличения объёма заказов на предприятиях судостроения.

Также напомним, что в марте 2017 года правительство Крыма приняло решение о «принудительном выкупе» двух подконтрольных украинскому олигарху Ринату Ахметову заводов: ООО «Керченский металлургический комплекс» и ООО «Керченский стрелочный завод», возникших в 2002—2003 годах после передела имущества бывшего советского промышленного гиганта — завода имени Войкова. Их передали в хозяйственную деятельность одному юридическому лицу — ГУП РК «Керченский металлургический завод», заверив рабочих в дальнейшей стабильной работе и выплате зарплаты.

Однако быстро наладить производственный процесс у властей не вышло, поскольку производственные линии завода морально устарели и требуют существенного обновления для борьбы за госзаказы.

«Заработная плата с марта текущего года и расчёт при увольнении до сих пор не выплачены. С 19 апреля вновь созданное предприятие ГУП РК «Керченский металлургический завод» находится в простое, работникам начисляется заработная плата, исходя из 2/3 оклада, что не превышает в среднем пяти тысяч рублей. Люди доведены до отчаяния, поставлены на грань нищеты. Уже сегодня многим не на что купить хлеб, нечем кормить детей, нечем оплачивать пребывание детей в детских садах, коммунальные услуги и погашать растущую задолженность по кредитам», — заявили в апреле по итогам санкционированного митинга представители трудового коллектива завода, на котором работает более 1,7 тыс. человек.

Люди требовали восстановления справедливости — немедленного погашения всех долгов, на которые из резервного фонда РК было выделено 28 миллионов рублей, а также скорейшего возобновления работы предприятия с полной производственной загрузкой.

Глава Минпромполитики Крыма Андрей Васюта заявил прессе, что с 1 июня на заводе вновь запустили цех по производству эмалированной посуды с полным рабочим днём. Однако позже представители трудового коллектива опровергли эту информацию.

Согласно данным, размещённым в начале августа на портале госзакупок, Керченский металлургический завод так и не смог получить кредит в 500 млн руб. под 15,5% годовых, который необходим предприятию для «пополнения оборотных средств для закупки материалов, оборудования, расчётов с поставщиками, выплаты заработной платы, оплаты налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды». Выплачивать кредит предприятие собиралось за счёт выручки от реализованной готовой продукции, работ и услуг.