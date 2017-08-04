Раскрыт артель на аукционе по гособоронзаказу — ФАС

Москва, , 11:42 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель на аукционе по гособоронзаказу для нужд МВД РФ, сообщили в ФАС.

В картельном сговоре (нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции) изобличены ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «БалтПродукт», ООО «НОТА», ООО «ДАРС» и ООО «Агрохолдинг «Подмосковье».

Эти компании с ноября 2014 по февраль 2015 года поддерживали максимальные цены на аукционах по оборонному заказу по поставке продуктов питания для нужд МВД России.

В антимонопольном ведомстве заявили, что в отношении виновников будут возбуждены административные дела и назначены оборотные штрафы.

Кроме того, материалы по делу будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц по ст. 178 УК РФ.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года ФАС раскрыла самый массовый картель на торгах для МВД и ФСБ. Более 100 компаний координировали свои действия на торгах на поставки силовым структурам, установила ФАС. По версии антимонопольщиков, это, в том числе, создавало угрозу национальной безопасности страны.

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