«НКС» Саида Керимова не будет инвестировать в «РНТ»

Москва, , 11:39 — REGNUM Компания «Национальная КиноСеть» («НКС») не будет инвестировать в IT-актив «Российские наукоемкие технологии» («РНТ»). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников IT-рынка, в «НКС», подконтрольной Саиду Керимову, посчитали, что данный сектор рынка «не обладает в настоящее время достаточной инвестиционной привлекательностью».

Ранее сообщалось о получении «НКС» разрешения ФАС на приобретение 51,6% акций «РНТ». «Национальная КиноСеть» контролируется Саидом Керимовым через ООО «Грандеко», отмечает информагентство. Помимо «НКС», «Грандеко» владеет аэропортом Махачкалы и коттеджным поселком в Подмосковье. «РНТ» известна на рынке как системный интегратор и разработчик средств в сфере информационной безопасности.