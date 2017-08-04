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«НКС» Саида Керимова не будет инвестировать в «РНТ»

Экономика

Об этом стало известно от участников IT-рынка

Москва, 4 августа 2017, 11:39 — REGNUM  Компания «Национальная КиноСеть» («НКС») не будет инвестировать в IT-актив «Российские наукоемкие технологии» («РНТ»). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников IT-рынка, в «НКС», подконтрольной Саиду Керимову, посчитали, что данный сектор рынка «не обладает в настоящее время достаточной инвестиционной привлекательностью».

Ранее сообщалось о получении «НКС» разрешения ФАС на приобретение 51,6% акций «РНТ». «Национальная КиноСеть» контролируется Саидом Керимовым через ООО «Грандеко», отмечает информагентство. Помимо «НКС», «Грандеко» владеет аэропортом Махачкалы и коттеджным поселком в Подмосковье. «РНТ» известна на рынке как системный интегратор и разработчик средств в сфере информационной безопасности.

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