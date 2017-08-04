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Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Клувер» и «Регионгарант»

Экономика

В обоих случаях отзыв лицензий был обусловлен добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями

Москва, 4 августа 2017, 11:36 — REGNUM  Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования по нескольким видам деятельности у компаний «Клувер» и «Регионгарант». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в обоих случаях отзыв лицензий был обусловлен добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями.

Так, у компании «Клувер» отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и имущества.

У «Регионгаранта» отозвана лицензия на страхование по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО), также страхование гражданского лица, которое владеет опасными объектами.

Кроме того, компания лишилась возможности осуществлять страхование жизни и добровольное страхование личного имущества. Вдобавок «Регионгарант» лишился лицензии на осуществление перестрахования.

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Отзыв лицензий у банков