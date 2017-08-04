Госзакупки Якутии проверит Генпрокуратура

Якутск, , 12:09 — REGNUM Редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности двух государственных закупок Якутии. Поводом для обращения в вышестоящую инстанцию стало отсутствие реакции на аналогичный запрос в прокуратуру и управление антимонопольной службы (УФАС) республики. Причина обращений в контролирующие органы — явное несоответствие суммы закупок объёму предлагаемых к выполнению работ.

Так, оказание услуг по организации участия Якутии в Восточном экономическом форуме государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиционного развития» оценило в сумму 25 тысяч рублей при том, что подрядчик должен будет подготовить регион к мероприятию под ключ, начиная от доставки и расселения его участников и заканчивая строительством и оборудованием павильонов, включая разработку дизайна и найм персонала.

Вторая странная закупка — на эту же сумму. За 25 тысяч рублей подрядчику предлагалось провести Дни Якутии в Москве, посвященных 385-летию вхождения республики в состав России. В документации значится, что исполнитель в том числе должен изготовить 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработать дизайн-проект павильона, полностью смонтировать его и оснастить.

Подставив под сомнение адекватность сумм, редакция ИА REGNUM 16 июня обратилась с просьбой проверить законность этих закупок в прокуратуру и УФАС Якутии, но ответов до сих пор не получила. Выяснилось, что антимонопольная служба передала этот вопрос на проверку в Минфин республики, но и оттуда ответ не пришёл.

Как сообщало ИА REGNUM, после отправления запроса в контролирующие органы была опубликована новая закупка организации участия Якутии в ВЭФ с тем же объёмом работ, но уже на сумму в 20 млн рублей.

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