Западные аналитики удивились динамике «Роснефти», подсчитав чистую прибыль

Москва, , 11:28 — REGNUM Чистая прибыль компании «Роснефть» в II квартале снизилась до 68 миллиардов рублей, сообщает Reuters.

В аналогичный период 2016 года она составляла 89 миллиардов рублей. Между тем значение все же оказалось выше прогнозируемого: предполагалось, что чистая прибыль российский корпорации не превысит 63 миллиардов рублей.

Отмечается, что компания показала неожиданно большую, по оценкам аналитиков, выручку — 1,399 триллиона рублей. Специалисты полагали, что она не превысит 1,342 триллиона рублей. В 2016 году она составила 1,232 триллиона рублей.

По данным агентства, экономический показатель EBITDA (равен объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) сократился до 306 миллиардов рублей.

Годом ранее он составлял 348 миллиардов рублей. Опять-таки аналитики полагали, что он будет на уровне 269 миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала чистая прибыль «Роснефти» составила 21 млрд рублей. Показатель на 8,3% выше, чем в аналогичный период 2016 года.

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