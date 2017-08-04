Президент Венесуэлы приказал сажать за спекуляции

Каракас, , 11:25 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 3 августа объявил, что приказал министру внутренних дел и юстиции Нестору Реверолу задерживать «всех, кто будет спекулировать» и поднимать цены на свою продукцию в стране на основе неофициального курса доллара, который резко вырос в последние дни, сообщает El Tiempo.

«Сейчас мы начинаем этап сбора Конституционной ассамблеи, и необходимо дать жесткий отпор спекулянтам, которые устанавливают цены через систему «DolarToday». Приобретая продукцию в Венесуэле, произведенную в Венесуэле, они хотят продавать ее по цене криминального доллара», — заявил президент в телеобращении из Каракаса.

Венесуэльский лидер также добавил, что не допустит продажи продуктов питания по ценам, основанным на неофициальном цене доллара, который он назвал «террористическим».

Мадуро также заявил, что ему передали данные из сети супермаркетов, которая резко повысила цены на реализуемые товары, и поэтому поводу открыто расследование.

Напомним, через 4 дня после выборов в Конституционную ассамблею американский доллар начал бить рекорды стоимости по отношению к венесуэльскому боливару, который продолжает падать и на официальном рынке, контролируемом правительством Венесуэлы.

Венесуэльские власти монополизировали поток валюты в рамках валютного контроля с 2003 года и увеличили фильтры для ассигнования валют в последние пять лет из-за острого экономического кризиса в стране, в основном в результате падения мировых цен на сырую нефть.

Веб-сайт DolarToday с центром управления в США открылся в 2010 году. Это сайт, где неофициальными источниками формируется как бы реальный курс американского доллара по отношению к венесуэльской национальной валюте, и на него предлагается ориентироваться бизнесу и частным лицам. Как правило, на данном сайте стоимость доллара в боливарах значительно выше официального курса, объявляемого Центральным банком Венесуэлы.