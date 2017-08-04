«Нижегородский водоканал» смог найти оборудование, оплаченное 2 года назад

Нижний Новгород, , 11:21 — REGNUM Только в рамках судебных разбирательств нижегородская мэрия смогла найти оборудование для ультарфиолетовой очистки воды, которое планировалось закупить для ОАО «Нижегородский водоканал» и за которое еще в 2015 году компании «Веград Инжиниринг» был выплачен аванс 607 млн рублей.

Выяснилось, что оборудование действительно находится на складе предприятия-поставщика. По словам финансового директора компании Андрей Брункова, оперативники опечатали его «во избежание возможных провокаций и для сохранности оборудования», сообщает « Коммерсантъ ».

За время, прошедшее с момента подписания контракта, в Нижнем Новгороде и «Нижегородском водоканале» сменилось руководство. Сейчас в «Нижегородском водоканале» уверены, что реальная стоимость оборудования от завода-изготовителя составляла не около 810, а всего 400 млн рублей. На предприятии считают, что прежний менеджмент вывел 200 млн рублей, выплатив аванс «Веград Инжиниринг». По факту авансирования сделки в УФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

На сегодняшний день контракт на поставку станции УФО так и не исполнен. Еще в мае 2016 года руководство «Нижегородского водоканала» требовало поставить оборудование или вернуть аванс. В арбитражном суде водоканал наложил арест на счета контрагента по требованию о взыскании 607 млн рублей аванса и еще 22 млн рублей неосновательного обогащения.

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Юристы «Веград Инжиниринг» в этом же судебном процессе пытаются понудить заказчика принять оборудование и доплатить по контракту. Решение по спору с обоюдными исками не вынесено. Брунков заявил, что его компания готова мирно разрешить конфликт, приступив к монтажу оборудования в «максимально сжатые сроки».

В «Нижегородском водоканале» заявление подрядчика восприняли с иронией. «Мы очень рады, что оборудование для УФО наконец обнаружено и находится на территории Нижегородской области», — отметил генеральный директор предприятия Александр Прохорчев.

При этом он отметил, что контрагент постоянно отвечал отказом на письма водоканала с предложением заключить допсоглашение к контракту и согласовать новый график строительства станции УФО.

«Надеюсь, что это именно то оборудование, которое предназначено для Нижегородской станции аэрации, и что в скором времени подрядчик, которому перечислили 607 млн руб., через полтора года после получения аванса представит нам полную опись оборудования, информацию о его состоянии, комплектности, стоимости, исправности и других характеристиках», — заявил Александр Прохорчев.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов свою карьеру на этом посту в 2015 году начал именно с критики сделки ОАО «Нижегородский водоканал» и «Веград Инжиниринг», которая была проведена в считаные дни без согласования с муниципалитетом. Тогда противостояние новой администрации города с менеджментом муниципального общества закончилось отставкой действовавшего директора водоканала Александра Попова.

В начале 2017 года городские чиновники знали только, что завод-производитель полностью отгрузил технологическое оборудование подрядчику и что оно уже доставлено не некий склад в Нижнем Новгороде. Куда именно, в администрации не знали. При этом в мэрии отмечали, что сделка по поставке оборудования для УФО может являться потенциально коррупционным выводом выручки водоканала, а стоимость оборудования завышена в два раза.

При этом в «Нижегородском водоканале» заявляли, что закупка оборудования для УФО не является для предприятия чем-то остро необходимым. Гораздо эффективнее эти средства можно было бы потратить на ремонт пришедших в негодность сетей.

Примечательно, что ООО «Веград Инжиниринг» было зарегистрировано за полгода до сделки с «Нижегородском водоканалом» по адресу массовой регистрации юридических лиц в Москве. Тендер на поставку УФО-оборудования стал единственным в госзакупках, в котором оно участвовало.