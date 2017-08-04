«Рубль лишился последней опоры»

Москва, , 11:31 — REGNUM Рынок пока не привык к рублю ниже 60 рублей за доллар, но российский рубль уже готов к активному падению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

«Рубль незначительно изменяется к доллару и евро, хотя и продолжает ослабление. Более активного падения не происходит потому, что рынок пока не привык к рублю ниже 60 за доллар», — считает Люшин.

Поэтому, по его словам, российская валюта в ближайшее время может продемонстрировать стабильность или даже ненадолго укрепиться, но потом снижение все равно продолжится. Главным образом из-за того, что рублю не на что опираться.

«Цены на нефть марки Brent упали до 51,85 за баррель. Снижения нефтяных цен лишило рубль последней опоры», — заявил Люшин.

При этом, по его словам, недавние санкции со стороны США уже учтены в текущем курсе и не повлияют на него.

«Дальнейшее ослабление рубля будет происходить на фоне давления со стороны платежного баланса и снижения интереса к рублевым активам», — уверен эксперт.

Определенное влияние на курс может оказать и закупка Минфином иностранной валюты. В августе ведомство планирует потратить на эти цели 47,6 млрд рублей, что в 640 раз больше, чем месяцем ранее. По словам Люшина, некоторые участники рынка попробуют отыграть значительно более интенсивные покупки валюты со стороны Минфина, впрочем, вряд ли это окажет серьезное влияние на рубль.

«Текущую неделю рубль с большой вероятностью завершит по курсу чуть выше 60,5 за доллар. Уже на следующей неделе будут видны попытки российской валюты закрепиться на отметке 61 рубль за доллар и 72 рубля за евро», — предполагает Люшин.