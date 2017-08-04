Москва обзавелась новыми технопарками

Москва, , 11:10 — REGNUM Статус технопарка под названием «Водный стадион» получил комплекс зданий на севере Москвы, сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Отмечается, что в Москве созданы новые объекты инновационной и промышленной инфраструктуры. Инициатором выступила московская правительственная межведомственная комиссия.

«Комплекс зданий на севере города получил статус технопарка под названием «Водный стадион», а в Зеленограде производственные площадки фармацевтической компании «Биннофарм» признаны промышленным комплексом», — говорится в сообщении.

Теперь эти структуры получат льготы по налогам и другим платежам. По мнению заместителя столичного мэра в региональном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, это выгодно для города, поскольку способствует его развитию.

«Создание условий для развития современных и перспективных производств — одна из приоритетных задач, ведь они обладают потенциалом быстрого роста, активно внедряют новые решения и технологии», — отметила чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля стало известно, что в Подмосковье появится индустриальный парк для IT-компаний.

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