Орел заразился от Москвы реновацией

Орел, , 11:08 — REGNUM Власти Орловской области решили заняться реновацией жилищного фонда. Это следует из сообщения пресс-службы правительства региона от 3 августа.

Как сообщается, губернатор Вадим Потомский подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию и реновации города Орла. Возглавил группу первый заместитель председателя правительства региона Анатолий Мишанов, в ее состав вошли члены правительства региона, представители администрации города Орла, руководители профильных подразделений областной администрации, проектных и дорожных организаций.

«Группа создана с целью определения основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры, развития застроенных территорий, реновации жилищного фонда и промышленных зон города Орла», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Предложения об основных направлениях концепции реновации жилищного фонда и развития инфраструктуры города Орла рабочая группа должна подготовить в течение месяца — то есть, что ждет горожан, станет известно в начале сентября.

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В последние месяцы слово «реновация» приобрело негативный оттенок, и орловские чиновники сразу поспешили откреститься от «московского сценария». Член рабочей группы по развитию города, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ региона Денис Блохин заявил «Орловским новостям», что речь о сносе домов не идет.

«Работать мы будем в рамках градостроительного кодекса, согласно которому реновация это процесс улучшения, развития, а не снос строений. Здесь важно отметить развитие. Работа будет направлена на развитие города. В рамках различных федеральных программ, которые мы планируем объединить в одно единое направление, чтобы нам было понятно кто и что делает, куда мы движемся», — заявил Блохин. Правда, не очень понятно, на какое конкретно определение «реновации» опирается чиновник — в перечне понятий Градостроительного кодекса этот термин отсутствует.

Пока не ясно, на какие средства, каким образом и в какие сроки власти намерены проводить реновацию, даже без сноса. В своих комментариях в соцсетях и к материалам местных СМИ жители уже выражают уверенность, что реновация может проводиться, в том числе и за счет средств Фонда капремонта, а «улучшения» станут просто опасными для жизни.

Но главный вопрос — какие дома войдут в программу, если таковая все же будет принята. В сентябре этого года заканчивает свое действие федеральная программа переселения из аварийного жилья, до этого срока в новые квартиры должны переехать жители домов, признанных аварийными до 2012 года. Между тем, согласно информации, размещенной на сайте администрации города, с 2012 года по 2016 год аварийными и подлежащими сносу признаны еще 130 жилых домов. Для сравнения: число домов, признанных аварийными до 2012 года, а значит, — включенных в федеральную программу — 42. В случае если программу, как говорилось в последние месяцы, продлят, регион может рассчитывать на федеральные субсидии.

Своим опытом по реновации с орловскими властями могли бы поделиться в Воронеже — там проект сноса двух-трехэтажных домов, построенных в конце 1940-х годов и позже, реализуют уже с 2010 года. Проект воронежских властей заключался в расчистке старых городских территорий с привлечением средств девелоперов. Именно застройщики должны были заняться расселением старых домов в обмен на право строительства новостроек. В 2000-х годах для Воронежа этот проект казался актуальным: город переживал настоящий строительный бум, а площадок катастрофически не хватало. В то же время целые кварталы Воронежа были (и до сих пор остаются) застроены теми самыми ветхими домами.

Однако, вопреки ожиданиям властей, строительные компании не торопились участвовать в программе. Из 500 домов, которые планировалось снести к 2015 году, к этому времени расселили лишь несколько десятков. Действие программы дважды продлевали — сначала до 2020 года, затем, в феврале этого года — до 2030-го, параллельно включив в нее новые дома. По последним данным, к настоящему моменту удалось расселить около 200 домов.

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Отдельной проблемой оказался снос уже расселенных зданий. Этим летом, после целой серии пожаров в кварталах-призраках, дело сдвинулось с мертвой точки, но до этого пустые дома стояли годами, становясь прибежищем бомжей и наркоманов.