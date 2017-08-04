В Москве появился новый технопарк «Водный стадион»

Москва, , 10:50 — REGNUM Комплекс зданий на севере Москвы получил статус технопарка под названием «Водный стадион», сообщается на портале мэра Москвы.

В технопарке «Водный стадион», расположенном на Ленинградском шоссе, работает ряд технологичных предприятий. Здесь расположен центральный офис оператора мобильной связи компании Tele2. Также 34 тыс. кв. метров занимает одна из крупнейших в мире частных компаний «Лаборатория Касперского».

Технопарк «Водный стадион» будет специализироваться на производстве продукции для информационной безопасности и разработке программного обеспечения в этой области.

Создание технопарка позволит получить преференции по налогам и другим платежам. Среди них — пониженные ставки по налогу на прибыль, льготная ставка аренды земли и другие.

Кроме того, в Зеленограде производственные площадки фармацевтической компании «Биннофарм» признаны промышленным комплексом

Акционерное общество «Биннофарм» — одна из крупнейших российских фармацевтических компаний полного цикла. Фирма располагает собственным подразделением исследований и разработок, а также производственной площадкой.

На предприятии работают более 330 сотрудников, производственный комплекс располагается в Зеленограде на территории площадью 32 тысв. кВ. метров. По итогам 2016 года объем производства составил более 5,3 млн упаковок фармацевтических препаратов в год, а объем инвестиций — 305 млн рублей.

Дополнительные средства, полученные благодаря новому статусу, АО «Биннофарм» намерено реинвестировать в модернизацию производственных мощностей и повышение качества препаратов.

В мэрии отметили, что технопарк «Водный стадион» станет 31-й по счету инновационной и производственной площадкой в Москве, а фармацевтическая компания «Биннофарм» — 31-м промышленным комплексом.

Напомним, в Москве уже работает порядка 30 технопарков. Каждый из них имеет свою специализацию, начиная от разработки компьютерных технологий и заканчивая нанотехнологиями.

Читайте также: Анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма» появится в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе киностудии «Союзмультфильм». Кроме того, в столице РФ в ближайшие годы планируют создать авиапромышленный технопарк.

Читайте также: В Москве планируют открыть авиапромышленный технопарк