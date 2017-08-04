Совбез России предупреждают: мосты и железная дорога Якутии ненадёжны

Якутск, , 10:59 — REGNUM Директор якутской компании «Транссахамост» Василий Мазур готовит письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, в котором предупреждает: инфраструктурные объекты Якутии, построенные за последние годы, ненадёжны, а их уязвимость — повышена. Причину возведения таких объектов не территории Якутии он видит в желании чиновников нажиться на строительстве дорогих переездов через реки, рассказал мостостроитель корреспонденту ИА REGNUM.

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«Ныне укоренился беспредельный бедлам при осуществлении проектов для инфраструктуры. Узловым обстоятельством, могущим спровоцировать губительные последствия, является беспринципность заказчиков и проектантов. Так, вразрез системной инженерии, они безнравственно «торгуют» и тиражируют архаические проекты 70-х годов для европейской климатической зоны. Твёрдо уверен, что такая несообразность предвещает неизбежную угрозу для общества», — считает Василий Мазур.

По мнению эксперта, проекты, которые подходят для Европы, небезопасно строить в сложных климатических условиях Якутии, так как они не учитывают факторы повышенной сейсмичности региона, наличие мерзлоты и экстремально низких температур. Третий момент, на который считает нужным обращать внимание мостостроитель, это возможность войны, и тогда «театр военных действий неминуемо сузится из-за повышенной уязвимости балочных железнодорожных мостов».

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«Основные причины беспомощности будут состоять в неспособности минтрансов Якутии и России в наведении путей сообщения по льду и ненадёжности мостов», — также пояснил Василий Мазур.

В республике имеет место «расточительство казенных денег в нескладные объекты инфраструктуры». В качестве наглядного примера директор «Сахатрансстроя» приводит строящийся в Якутии мост через реку Марха, стоимость которого — 4 млрд рублей, а срок возведения — четыре года. При этом Василий Мазур предлагал построить мостовой переход за 3 млрд рублей и в течении максимум одного года, но его проект представителей власти не заинтересовал. Это странно при том, что в республике уже многие годы функционируют успешно и недорого построенные «Транссахамостом» несколько переездов через реки, и их надёжность ни у кого не вызывает сомнений. Другой пример — мост через реку Татта, который строят в Ытык-Кюёле уже второй год.

«Проект и технологии до очевидности ущербные. Именно по таким проектам построены в 60−70-х годах мосты на участке Ленск — Мирный и давно являются аварийными. А мы через Татту построили за такие деньги четыре моста. Безнравственно пренебрегать нашими технологиями. По моим прикидкам, вследствие такого произвола нанесен ущерб экономике не менее 100 млрд рублей. Неопровержимыми доказательствами этого являются построенные нами балочные мосты на термосваях и арочный мост-плотина в Сангарах, изготовленный на заводе землеройной техники в Якутске. В очередной раз утверждаю, что возить элементы труб из Канады через Корею и Владивосток — это откровенное вредительство. Обстоятельный анализ непреходящего бедлама в инфраструктуре, коварного управления и усугубляющейся угрозы для национальной безопасности Якутии и стратегической безопасности для страны вызывает вопрос: кому это выгодно?» — недоумевает Василий Мазур.

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Непонятна эта ситуация и кандидату экономических наук, президенту Евроазиатского транспортного инновационного центра Станиславу Гончаренко.

«О строительстве мостов по методу Василия Мазура. Просто даешься диву, почему он не внедряется повсеместно не то что в Якутии, а по всей стране, — комментирует эксперт проекты якутского мостостроителя. — Это же сотни миллиардов экономии казны федеральной и казны регионов. Это благополучие и развитие отдаленных населённых пунктов. Это и экономика, и социальная сфера, и национальная безопасность. И уж совсем недопустимо не использовать метод Мазура при строительстве инфраструктуры перспективных экстакадных высокоскоростных железнодорожных магистралей».

Станислав Гончаренко уверен, что внедрение предлагаемых Василием Мазуром новых транспортных технологий укрепит позиции России в качестве одного из тройки мировых лидеров.

«Но для инновационного технологического прорыва нужна особая государственная стратегия и поддержка носителей новых идей, новых технологий, людей особой энергетики, особой самоотверженности на общее благо страны», — пояснил эксперт.

Кстати, претензии у Василия Мазура есть не только к качеству мостов, но и к до сих пор недостроенной железной дороге Беркакит — Томмот — Якутск, которую мостостроитель называет парадоксом. По его мнению, надо было строить её не балочной, а арочной, и не завышая на два метра.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложения Василия Мазура существенно увеличить время работы ледовых переправ Якутии остаются неуслышанными уже 23 года. Изучив гляциологию, ледотехнику, термодинамику, отечественный и зарубежный опыт устройства ледовых переправ, он сформулировал 30 способов существенно ускорить введение в эксплуатацию зимних дорог через реки (на 90 суток). Он считает, что главное — не мешать естественному процессу намерзания льда, в том числе сдуть вертолётом и убрать снег, который играет роль одеяла. Можно льду и помочь, установив воздуховоды, сделав сталеледяной мост. Эти способы подкреплены заключениями учёных, имеют опыт практического применения, были не раз одобрены, в том числе и в кабинетах власти, но по-прежнему не применяются в Якутии.