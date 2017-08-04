Корпорация CRRC предоставит властям Малайзии 42 беспилотных поезда

Куала-Лумпур, , 10:34 — REGNUM В Куала-Лумпуре состоялась торжественная церемония подписания соглашения между китайской железнодорожной корпорацией CRRC и Malaysia National Infrastructure Corporation, согласно которому китайская сторона передаст Малайзии 42 высокотехнологичных беспилотных поезда.

Стоимость сделки составила рекордные 1,56 млрд малайзийских ринггитов ($400 млн). Китайская корпорация впервые в истории передаст полностью беспилотные железнодорожные составы иностранному заказчику, пишет «Жэньминь жибао».

По словам экспертов, беспилотные поезда, разработанные китайской корпорацией, являются самыми современными в мире и отвечают самым строгим требованиям безопасности. Согласно достигнутым договоренностям, два поезда будут построены на территории КНР, еще 40 составов будут произведены в Малайзии под контролем специалистов CRRC.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в индийском штате Харьяна состоялась торжественная церемония открытия первого зарубежного производства китайской железнодорожной корпорации CRRC в Индии. Совместное предприятие CRRC Pioneer (India) Electric Co. Ltd. займется производством и ремонтом локомотивов.

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