Mitsubishi ASX возвращается в Россию

Москва, , 09:59 — REGNUM Поставки автомобилей японской марки Mitsubishi ASХ в Россию возобновляются, сообщили 4 августа в пресс-службе пресс-служба «ММС Рус».

«Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России компания «MMC Рус» официально объявляет о возобновлении поставок Mitsubishi ASХ», — говорится в сообщении.

Производство машин, экспортируемых в Россию, размещено в городе Окадзаки (Япония) — на предприятии Mitsubishi Motors.

Самые первые экземпляры окажутся в салонах дилерских центров на Дальнем Востоке уже в середине месяца. До прочих регионов дойдет очередь к середине сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В России каждый третий Mitsubishi Outlander куплен в кредит