Белорусский бизнесмен передумал покупать украинскую «дочку» Сбербанка

Минск, , 08:59 — REGNUM Основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня отказался от покупки украинской «дочки» Сбербанка, так как решил сосредоточиться на других проектах. Об этом сообщили Sputnik представители белорусского бизнесмена.

«Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем», — привели представители Прокопени его высказывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля бизнесмен из Белоруссии Виктор Прокопеня подал в Национальный банк Украины документы на покупку акций украинского отделения Сбербанка.

«Мы подали документы всем регуляторам в соответствующие юрисдикции, — сказал тогда сам предприниматель. — Мы рассматриваем возможность приобретения украинского Сбербанка и Паритетбанка в Беларуси».

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