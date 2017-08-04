Ассоциация российских банков теряет еще 10 игроков

Москва, , 09:01 — REGNUM Ряд российский кредитных организаций готов выйти из Ассоциации российских банков, пишет 4 августа газета «Коммерсантъ».

Покидающие АРБ организации пополнят ряды ассоциации «Россия». В самой ассоциации также планируются кадровые перестановки: к руководству «Россией» может подключитьсякоторый в ближайшее время покинет должность первого заместителя председателя Банка России.

Сейчас «Россией» руководит Анатолий Аксаков.

По данным топ-менеджеров крупных российских банков, глава АРБ Гарегин Тосунян не согласился уйти с поста. Из-за недовольства его политикой процесс исхода банков из ассоциации продолжается.

«С учетом этого сейчас обсуждается исход из АРБ еще ряда крупных банков. На прошлой неделе инициативная группа крупнейших банков, заявившая о разрыве с АРБ (Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Альфа-банк», ФК «Открытие», «Бинбанк», «Россельхозбанк» и «Газпромбанк»), начала переговоры с рядом банков о том, чтобы привлечь их на свою сторону в ассоциации «Россия», — сказал один из топ-менеджеров.

Итоговое слово будет сказано в ближайшие дни.

Напомним, восемь крупнейших российских банков заявили о своем выходе из АРБ — из-за снижения эффективности работы ассоциации и несогласия с оценками ежегодного доклада АРБ о деятельности банков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2017 года вице-президент АРБ, доктор экономических наук Александр Хандруев заявил, что этот выход из ассоциации пойдет на пользу всему банковскому сообществу.

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