Киев строит грандиозные планы по замещению антрацита

Киев, , 08:52 — REGNUM Украина полностью откажется от использования угля антрацитовой группы к концу 2019 года, заявил 3 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, правительство намерено отказаться от диверсификации поставок антрацитового топлива в пользу его замещения. Для этого все энергоблоки теплоэлектростанций, работающие на антраците, переведут на уголь газовой группы.

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Насалик отметил, что работа по замене энергоблоков ведется с 2016 года. Первой ТЭС, где будет осуществлена замена, станет Змиевская, на которой уже ведутся работы над энергоблоками №2 и №5. Энергоблок №2 запущен для выполнения пусконаладочных работ в мае 2017 года.

К концу 2018 года ожидается замещение 6 млн тонн антрацита на газовый уголь, а к концу 2019 года — полный отказ от антрацитового угля. При этом Минэнергоугля планирует увеличить добычу угля на 10 млн тонн.

Напомним, с начала 2017 года на Украине начался энергетический кризис, вызванный блокадой Донбасса, которую объявил Киев. В результате украинское правительство было вынуждено объявить с февраля режим чрезвычайных мер в энергетике, который продлевался четыре раза.

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