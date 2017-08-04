Возвращение юаня 2.0: китайская валюта вновь укрепляется к доллару США

Пекин, , 08:40 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 4 августа центральный паритетный курс китайской валюты к доллару США составил 6,7132 юаня за доллар. Таким образом, спустя два дня незначительного ослабления юань вновь продолжил укрепляться по отношению к американскому доллару.

Накануне доллар США «отыграл» у китайской валюты 63 базисных пункта, причем для этого валюте США потребовалось два рабочих дня. В последний рабочий день 32-й недели юань укрепился на 79 базисных пунктов, тем самым развенчав все прогнозы западных аналитиков, которые ранее предсказывали стремительное удешевление национальной валюты КНР, пишет «Чжунго жибао».

По мнению авторитетного китайского экономиста Синь Бацзе, в ближайшие недели паритетный курс юаня к доллару не продемонстрирует серьезных скачков. По словам китайского специалиста, вероятнее всего, на протяжении августа курс валюты КНР сохранится на уровне 6,71−6,75 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 3 августа 2017 года центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7211 юаня за доллар. В период с 31 июля по 1 августа национальная валюта КНР укрепилась на 135 базисных пунктов. В середине июля доллар США уступил юаню еще более 150 пунктов.

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