Хабаровский край представит на ВЭФ семь инвестпроектов на 60 млрд рублей

Хабаровск, , 08:24 — REGNUM В рамках программы Третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) Хабаровский край представит семь инвестиционных проектов стоимость почти 60 млрд рублей, сообщает 4 августа пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что одним из крупных проектов является строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска, объем инвестиций которого оценивается в более чем 43 млрд рублей. В рамках проекта планируется строительство инженерных сооружений, путепроводов, мостов, транспортных развязок и других дорожных объектов.

«Строительство объездной автомобильной дороги — стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Дорога фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток», — рассказал губернатор края Вячеслав Шпорт.

Также в число других проектов вошли строительство горно-обогатительного комплекса «Нони», геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождений платины «Рудный Кондёр», разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское».

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Помимо этого, на ВЭФ инвесторам представят проект по созданию птицекомплекса, проект по развитию индустриального парка и проект по производству деталей для судостроения и машиностроения.

«Восточный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы отобранных для презентации проектов смогут их представить перед своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере экономики», — сообщил глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

Напомним, Третий Восточный экономический форум состоится 6−7 сентября во Владивостоке. В форуме примут участие 26 стран. Отмечается, что на участие подано на 30% заявок больше, чем в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ-2017 презентуют 32 проекта с общим объёмом инвестиций на сумму в 1,2 трлн рублей. Больше всего презентаций отобраны в сфере транспортной и логистической систем Дальнего Востока, сельского хозяйства и рыбной отрасли.

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