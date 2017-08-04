Прохоров приобрел долю в компании «Обувь России»

Москва, , 08:19 — REGNUM Бизнесмен Михаил Прохоров, который является владельцем «Онэксим», приобрел 24,99% акций компании «Обувь России» через Karyo Holdings Corp., которая зарегистрирована на Виргинских островах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

«Новый совладелец у «Обуви России» появился в 2017 г., — говорится в сообщении. — Если на конец 2016 г. 96,37% акций компании было у ее гендиректора Антона Титова, то в марте 24,99% получила Karyo Holdings Corp.»

Отмечается, что пакет акций, который приобрел бизнесмен, может стоить около 2 млрд рублей.