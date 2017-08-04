В РФ проведут эксперимент с казначейским сопровождением госконтрактов

Москва, , 08:05 — REGNUM В России проведут эксперимент по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств, сообщается на сайте правительства РФ.

Эксперимент с банковским сопровождением обкатают на двух госконтрактах по линии Минпромторга России.

В частности, для этих целей выбраны государственные контракты в сфере судостроения — это госконтракт на разработку суперкомпьютерной технологии и программного комплекса для оптимизации формы корпуса судна и госконтракт на разработку механизма и отраслевого справочника по определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники.

Эксперимент станет частью дорожной карты поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств.

Принятыми правительством изменениями устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих сопровождение госконтрактов, к системе передачи финансовых сообщений Банка России.

Ответственным за эксперимент назначен первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Отмечается, что принятые решения позволят через объединение банковских и казначейских технологий реализовать банковское сопровождение госконтрактов, которые предусматривают операции по казначейскому обеспечению обязательств.

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