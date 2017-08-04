Москва, , 07:41 — REGNUM С открытия Мосбиржи 3 августа курс рубля ушел в небольшой минус, но быстро из него вышел на фоне повышения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В ходе европейских торгов цена на Brent повышалась до $52,86 за баррель. Курс доллара снизился до 60,09 рубля, курс евро — до 71,29 рубля.

Во второй половине дня укрепление российской валюты было сдержано падением цен на нефть до $51,74 (-2,11%). После восстановления цены до отметки $52,86 на нефтяном рынке началась нисходящая коррекция.

Учитывая, что в предыдущие дни рубль подешевел на дорожающей нефти, то отсутствие его сильного ослабления к иностранным валютам выглядело логичным. Пыль осела от введения США новых санкций против России, рубль начал коррекционный рост. Курс доллара завершил торги на уровне 60,36 рубля, курс евро на — 71,65 рубля.

Сегодня, 4 августа, за Brent дают $51,88. При снижении цен до $51,74 ничего критичного не произошло. Цена три дня находится в боковом тренде, что указывает на подготовку покупателей к штурму уровня $53,00. А при повышении нефтяных котировок курс рубля вырастет.

Сегодня ключевым событием дня для всех финансовых рынков является публикация отчета по американскому рынку труда. На рубль он не оказывает влияния, но оказывает сильное влияние на доллар США, а он на нефть. Если рассматривать технические картины рублёвых пар на часовом периоде, то по курсу доллара видится снижение до 60 рублей, курса евро — до 71,20 рубля. Потенциал укрепления отечественной валюты по-прежнему ограничен геополитической напряженностью.

3 августа Минфин сообщил, что в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составит 47,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 2,07 млрд рублей.

Заголовки в СМИ, что Минфин увеличит закупку валюты в 600 раз вызвали большой интерес у продавцов рубля. Такая разница вызвана тем, что в период с 7 июля по 4 августа 2017 года ежедневный объем покупки иностранной валюты составлял 3,5 млн рублей.

А теперь о том, что такое 2,07 млрд рублей для Мосбиржи. 2,07 млрд рублей по текущему курсу равно примерно $33 млн. Средний торговый объем по паре USDRUB TOM составляет 2,5−4 млрд долларов. 33 млн долларов проторговываются за пять минут. К примеру в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года ЦБ ежедневно покупал на рынке валюты на 6,3 млрд рублей. В другие месяцы средний ежедневный объем составлял 3,2 млрд рублей. Хочется всех успокоить. Забудьте про ежедневные интервенции ЦБ. Вы их не заметите.

На рынке госдолга тоже наметилось некоторое восстановление, обусловленное иностранным спросом. Индекс государственных облигаций России (RGBI) по итогам дня вырос на 0.13%, до 137.70.

Напомним, 3 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 23,00 коп. (-0,38%), до 60,36 руб., курс евро — на 14,25 коп. (-0,20%), до 71,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (0,0%), евро/рубль — 296,4 млн евро (-4,04%).

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