Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления

Казань, , 05:38 — REGNUM В ближайшее время Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска о банкротстве бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Иск был подан 1 августа, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Сумма исковых требований, которые выставляет истец — конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» составляет 16 790 029,19 рубля.

По данным ЦБ РФ, самым крупным акционером банка с долей 17,36% является ООО «Новая нефтехимия». Роберт Мусин является конечным совладельцем этой компании через учреждённые им юрлица. Есть доля у него и через другого акционера — АО «Ипотечное агентство РТ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что конкурсный управляющий банка-банкрота намерен обратиться в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банкротом бывшего председателя правления банка стало известно ещё 14 июля. Сообщение об этом было обнародовано 14 июля нотариусом Александром Савельевым в едином федеральном реестре юридически значимых событий.

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Напомним, 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

Рассмотрение ходатайства следователя прошло без участия подозреваемого, который остался в камере, сославшись на состояние здоровья. Необходимость продления ареста следствие обосновало тем, что дело ещё расследуется, а подозреваемый может скрыться. Защита же настаивала на переводе его под домашний арест, ссылаясь на то, что Мусина дважды госпитализировали в связи с ухудшением здоровья.

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По информации следственной группы, в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» возбуждено восемь уголовных дел по мошенничеству, легализации денежных средств и по статье о злоупотреблении полномочиями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» было лишено лицензии 3 марта, а признано банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Роберт Мусин был задержан 3 марта. Его защита попробовала обжаловать решение об аресте, но Верховный суд Татарии отклонил апелляционную жалобу.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк» были выявлены новые эпизоды.

В декабре 2014 года «Татфондбанк» предоставил ООО «Аида и Д» без поручителей и залога кредит на сумму 133,7 млн рублей. По данным следствия, 40 млн рублей из них были перечислены на счета Мусина для «использования по своему усмотрению».

Второй эпизод был построен по аналогичной схеме.

Следующий эпизод произошёл в октябре 2015 года. Тогда Центробанк России утвердил план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» для предупреждения банкротство АО Банк «Советский». АСВ, ставшее временной администрацией банка, в марте 2016 года провело конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях. Победило ПАО «Татфондбанк», которое предложило лучший план мероприятий по оздоровлению. В конце апреля 2016 года в рамках санации АО Банк «Советский» получило от АСВ государственный целевой кредит на 10,7 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги и ещё не менее 15 млрд рублей средств вкладчиков по договору межбанковского кредита ушли в «Татфондбанк». Позднее судом эта сделка была признана недействительной.

Следующим участником стал банкрот ПАО «ИнтехБанк». В сентябре 2016 года им на основании договоров займа с ПАО «Тимер Банк» и АО Банк «Советский» получены облигации «Татфондбанка». Сумма сделки — 3,9 млрд рублей. После этого «ИнтехБанк» по указанию Мусина и ещё ряда пока неустановленных следствием лиц заключил сделку РЕПО с Банком России по размещению этих облигаций. Из ЦБ РФ на счёт ПАО «ИнтехБанк» было перечислено около 3,6 млрд рублей. Позднее эта сумма была перечислена на счет «НОСТРО» ПАО «ИнтехБанк», находящийся в «Татфондбанке». По мнению следствия, это дало последнему право использования этих денег с условием возврата при первом требовании. Такое требование было озвучено в декабре 2016 года, но ПАО «Татфондбанк» его не удовлетворило.

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