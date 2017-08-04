В Китае второй год стремительно растет количество банкроств предприятий

Пекин, , 03:46 — REGNUM Китайские суды удовлетворили 1923 дела о банкротстве с января по июль 2017 года, что почти на 30% выше, чем за тот же период годом ранее, говорится 3 августа в заявлении Верховного народного суда (ВНС) КНР.

«Всего в 2016 году было зафиксировано 3602 случая банкротства по всей стране, что на 53,8% выше, чем в 2015 году. Во многом, это стало результатом реформы судопроизводства в области банкротства, которая проводилась в последние годы», — заявил председательствующий судья ВНС Хи Сяожун.

Количество залов судебных заседаний, выделенных под рассмотрения дел о банкротстве выросло с пяти в 2015 году до 90 в первой половине 2017 года, утверждается в заявлении.

ВНС намерен продолжить активную работу по улучшению юридического климата в области банкротства и разбираться с «компаниями-зомби» — нерентабельными фирмами, обремененными долговыми обязательствами.

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