В Воронежской области началось строительство долгожданного обхода Лосево

Павловск, Воронежская область, , 20:11 — REGNUM В Воронежской области дан официальный старт строительству обхода села Лосева и города Павловска на федеральной трассе М-4 «Дон» (км 633 — км 715) в Воронежской области. 3 августа состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы, в ней приняли участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Борис Сакун, сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

Новый участок трассы М-4 «Дон» составит 85,17 км, он пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. Новая дорога будет соответствовать 1Б категории — здесь будут предусмотрены четыре полосы с разделенными встречными потоками, пять разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, семь площадок отдыха, семь мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы. Расчетная скорость движения — 120 км/час. Как ожидается, в первые пять лет эксплуатации в сутки он сможет принимать до 12 тыс. автомобилей.

Стоимость реализации проекта оценивается в 60 млрд рублей.

Как напоминает ИА REGNUM, район села Лосево сегодня является, пожалуй, самым проблемным участком на трассе «Дон» в границах Воронежской области, а потому начало строительства обхода смело можно назвать долгожданным.

«Это знаковое и ожидаемое для нас событие — наконец-то начинается строительство обхода Лосева и Павловска. Просьба только одна — строить быстрее, чтобы не в 2020-м, а в 2019 году мы могли перерезать ленточку и порадоваться этому событию», — цитирует пресс-служба губернатора Алексея Гордеева.

На территории Воронежской области на трассе «Дон» действует уже три платных участка: обход города Воронеж (с 492 по 517-й км), обход села Новая Усмань и села Рогачевка (км 517 — км 544) и платный участок км 544 — км 633.

В 2015 году, после введения платы на участке трассы в обход Воронежа, разразился скандал. Именно через этот участок большинство автомобилистов проезжают в город из прилегающих районов, однако платить ежедневно водители были не готовы, а на альтернативных дорогах образовались пробки. Заместитель председателя правления Государственной компании «Автодор» Игорь Урманов, комментируя ситуацию воронежским журналистам, сначала заявил, что жители Воронежской области и областного центра получат какие-либо льготы при пользовании платным участком трассы «Дон» в обход Воронежа только в случае соответствующего решения правительства РФ. Позже компания согласилась проработать преференции для тех, кто постоянно ездит через этот участок.

Летом 2016 года губернатор Воронежской области Алексей Гордеев раскритиковал деятельность «Автодора» на территории региона: из-за проведения ремонтных работ в час пик на трассе «Дон» образовывались масштабные пробки. Претензии, кстати, были связаны в том числе и с участком между Павловском и Лосево.