Новые трамвайные ветки: Краснодар надеется на инвесторов

Краснодар, , 09:07 — REGNUM Что уже предпринято и что ещё планируется сделать для дальнейшего развития трамвайно-транспортного управления Краснодара, чтобы вывести предприятие на нормальный уровень работы, об этом в ходе встречи с журналистами рассказал мэр города Евгений Первышов. Прежде всего, градоначальник напомнил, что о выделенной в оперативном порядке из городского бюджета сумме в порядка 200 млн рублей на погашение самых насущных долгов предприятия, передаёт ИА REGNUM 4 августа.

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Но это только первые шаги. Также планируется оптимизировать маршруты частных перевозчиков. Будут изменены порядка 20 маршрутов, 11 вообще будут удалены.

«Сегодня у нас идет «накладка» маршрутной сети муниципального транспорта и частного. Они перетягивают друг у друга пассажиров. Ни бизнес, ни КТТУ в этой ситуации не зарабатывают. Все несут определенные потери. Маршруты, где эффективно работают частные перевозчики, за ними останутся», — заявил глава города.

«Перечень в ближайшее время опубликуем… И я рассчитываю, что это позволит оптимизировать всю структуру наших пассажирских перевозок», — сказал Евгений Первышов.

Кроме того, в планах — обеспечить общественным транспортом такие густонаселенные районы, как Гидрострой, Московский, Восточно-Кругликовский, а также развитие железнодорожного трамвайного полотна, что позволит качественнее работать общественному транспорту.

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«Но здесь без участия, наверно, бизнеса, серьёзных вливаний в экономику предприятия будет достаточно тяжело это сделать. Мы готовим предложения для бизнеса, инвесторов, которые бы могли зайти вместе с муниципалитетом именно в трамвайно-троллейбусное управление, вложить денежные средства в строительство новых трамвайных веток и обновление подвижного состава», — уточнил градоначальник, добавив, что предварительная заинтересованность бизнеса в этом проекте уже есть.

На сегодняшний день ситуация в Краснодарском трамвайно-транспортном управлении стабилизировалась: ключевые долги погашены, никаких арестов по счетам нет.

Что касается назначения руководителя предприятия на длительный срок, именно этого просят сотрудники, то подбор кандидатур уже ведётся.

«Предприятие работает стабильно, и никаких угроз этому процессу нет», — заключил Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлая ситуация, в которой оказалось самое крупное транспортное предприятие Краснодара — МУП «КТТУ» — складывалась годами. С начала 2017 года руководство менялось дважды. Так, в январе о своей отставке уведомил директор предприятия Алексей Князев, который весной 2014 года стал фигурантом уголовного дела. На его место с 3 марта 2017 года был назначен работавший до этого генеральным директором ОАО «Ленинградское АТП» Иван Полухин, на которого местные власти возлагали большие надежды в решении существующих проблем КТТУ. Однако в начале июня он также покинул руководящий пост. В решение проблем предприятия вмешались местные власти, приостановив процесс сокращения сотрудников.

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